La National Public Radio (NPR, stilizzata in minuscolo) è un'organizzazione mediatica senza scopo di lucro americana finanziata con fondi pubblici e privati ​​con sede a Washington, D.C. NPR differisce da altre organizzazioni mediatiche senza scopo di lucro, come AP, in quanto è stata fondata da un act of Congress e la maggior parte delle stazioni che ne fanno parte sono di proprietà di enti governativi (spesso università pubbliche). Serve come sindacato nazionale per una rete di oltre 1.000 stazioni radio pubbliche negli Stati Uniti. NPR produce e distribuisce notizie e programmi culturali. Gli spettacoli di punta dell'organizzazione sono due notiziari durante il viaggio, Morning Edition e pomeridiano All Things Considered; entrambi sono trasmessi dalla maggior parte delle stazioni membri della NPR e sono tra i programmi radiofonici più popolari nel paese. A partire da marzo 2018, i programmi sul tempo di guida attirano rispettivamente un pubblico di 14,9 milioni e 14,7 milioni a settimana. NPR gestisce il sistema satellitare della radio pubblica, che distribuisce programmi NPR e altri programmi di produttori e reti indipendenti come American Public Media e Public Radio. Internazionale. I suoi contenuti sono disponibili anche on-demand online, su reti mobili e, in molti casi, come podcast.

Sito web: npr.org

