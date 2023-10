MSN (stilizzato tutto in maiuscolo) è un portale Web e la relativa raccolta di servizi Internet e app per Windows e dispositivi mobili, fornito da Microsoft e lanciato il 24 agosto 1995, la stessa data di rilascio di Windows 95. La rete Microsoft era inizialmente un servizio online di accesso remoto basato su abbonamento che in seguito divenne un provider di servizi Internet denominato MSN Dial-up. Allo stesso tempo, l'azienda ha lanciato un nuovo portale web denominato Microsoft Internet Start e lo ha impostato come prima home page predefinita di Internet Explorer, il suo browser web. Nel 1998, Microsoft ha rinominato e spostato questo portale web nel nome di dominio www.msn.com, dove è rimasto. Oltre al suo servizio originale di connessione remota MSN, Microsoft ha utilizzato il marchio "MSN" per un'ampia varietà di servizi prodotti e servizi nel corso degli anni, in particolare Hotmail (poi Outlook.com), Messenger (che una volta era sinonimo di "MSN" nello slang di Internet e ora è stato sostituito da Skype) e il suo motore di ricerca web, che ora è Bing, e molti altri servizi rinominati e interrotti. L'attuale sito Web e la suite di app offerti da MSN sono stati introdotti per la prima volta da Microsoft nel 2014 come parte di una riprogettazione e rilancio completi. MSN ha sede negli Stati Uniti e offre versioni internazionali del suo portale per decine di paesi in tutto il mondo.

Sito web: msn.com

