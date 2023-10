Microsoft Translator è un servizio cloud di traduzione automatica multilingue fornito da Microsoft. Microsoft Translator è integrato in più prodotti consumer, sviluppatori e aziendali; inclusi Bing, Microsoft Office, SharePoint, Microsoft Edge, Microsoft Lync, Yammer, Skype Translator, Visual Studio, Internet Explorer e app Microsoft Translator per Windows, Windows Phone, iPhone e Apple Watch, telefoni Android e Android Wear. Microsoft Translator offre anche traduzione di testo e parlato tramite servizi cloud per le aziende. Il servizio per la traduzione di testi tramite Translator Text API varia da un livello gratuito che supporta due milioni di caratteri al mese a livelli a pagamento che supportano miliardi di caratteri al mese. La traduzione vocale tramite i servizi Microsoft Speech viene offerta in base all'ora del flusso audio. Il servizio supporta 73 sistemi linguistici a partire da maggio 2020. Supporta inoltre 11 sistemi di traduzione vocale che attualmente alimentano la funzionalità di conversazione dal vivo di Microsoft Translator, Skype Translator e Skype per Windows Desktop e le app Microsoft Translator per iOS e Android.

