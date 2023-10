Microsoft OneNote è un programma per prendere appunti per la raccolta di informazioni in formato libero e la collaborazione multiutente. Raccoglie note, disegni, ritagli di schermo e commenti audio degli utenti. Le note possono essere condivise con altri utenti di OneNote su Internet o in una rete. In precedenza, OneNote era disponibile principalmente come parte della suite Microsoft Office prima dell'edizione 2019. Microsoft ora distribuisce le versioni di OneNote come app gratuita e autonoma tramite gli app store di Windows 10, macOS, iOS e Android. Microsoft fornisce anche una versione basata sul Web di OneNote come parte di OneDrive e Office per il Web; questa versione consente agli utenti di modificare le note in un browser web.

Sito web: onenote.com

