Microsoft PowerPoint Online

Collabora gratuitamente con una versione online di Microsoft PowerPoint. Salva presentazioni in OneDrive. Condividili con gli altri e lavora insieme allo stesso tempo. Microsoft PowerPoint è un programma di presentazione, creato da Robert Gaskins e Dennis Austin presso una società di software denominata Forethought, Inc. È stato rilasciato il 20 aprile 1987, inizialmente solo per computer Macintosh. Microsoft ha acquisito PowerPoint per 14 milioni di dollari tre mesi dopo la sua comparsa. Questa fu la prima acquisizione significativa di Microsoft e Microsoft creò una nuova unità aziendale per PowerPoint nella Silicon Valley, dove aveva sede Forethought. PowerPoint divenne un componente della suite Microsoft Office, offerta per la prima volta nel 1989 per Macintosh e nel 1990 per Windows, che comprendeva diverse app Microsoft. A partire da PowerPoint 4.0 (1994), PowerPoint è stato integrato nello sviluppo di Microsoft Office e ha adottato componenti comuni condivisi e un'interfaccia utente convergente. La quota di mercato di PowerPoint era inizialmente molto piccola, prima di introdurre una versione per Microsoft Windows, ma è cresciuta rapidamente con il crescita di Windows e di Office. Dalla fine degli anni '90, la quota di mercato mondiale dei software di presentazione di PowerPoint è stata stimata al 95%. PowerPoint è stato originariamente progettato per fornire immagini per presentazioni di gruppo all'interno di organizzazioni aziendali, ma è diventato ampiamente utilizzato in molte altre situazioni di comunicazione, sia in ambito aziendale e oltre. L’impatto di questo uso molto più ampio di PowerPoint è stato vissuto come un potente cambiamento in tutta la società, con forti reazioni tra cui il consiglio che dovrebbe essere usato di meno, dovrebbe essere usato in modo diverso o dovrebbe essere usato meglio. La prima versione di PowerPoint (Macintosh 1987) veniva utilizzato per produrre lucidi, il secondo (Macintosh 1988, Windows 1990) poteva anche produrre diapositive a colori da 35 mm. La terza versione (Windows e Macintosh 1992) ha introdotto l'output video delle presentazioni virtuali sui proiettori digitali, che nel tempo avrebbero sostituito completamente le diapositive e le diapositive fisiche. Da allora, una dozzina di versioni principali hanno aggiunto molte funzionalità e modalità operative aggiuntive e hanno reso PowerPoint disponibile oltre Apple Macintosh e Microsoft Windows, aggiungendo versioni per iOS, Android e accesso al Web.

Sito web: microsoft.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Microsoft PowerPoint Online. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.