Microsoft OneDrive (precedentemente noto come SkyDrive) è un servizio di file hosting e sincronizzazione gestito da Microsoft come parte della sua versione web di Office. Lanciato per la prima volta nell'agosto 2007, OneDrive consente agli utenti di archiviare file e dati personali come le impostazioni di Windows o le chiavi di ripristino di BitLocker nel cloud, condividere file e sincronizzare file su dispositivi mobili Android, Windows Phone e iOS, computer Windows e macOS e altri dispositivi. Console Xbox 360 e Xbox One. Gli utenti possono caricare documenti di Microsoft Office su OneDrive. OneDrive offre 5 GB di spazio di archiviazione gratuitamente, con opzioni di archiviazione da 100 GB, 1 TB e 6 TB disponibili separatamente o con abbonamenti a Office 365.

Sito web: onedrive.com

