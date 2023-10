Il sito web dell'Epic Games Store. L'Epic Games Store è un negozio di videogiochi digitale per Microsoft Windows e macOS, gestito da Epic Games. È stato lanciato a dicembre 2018 sia come sito Web che come launcher autonomo, di cui quest'ultimo è necessario per scaricare e giocare.

Sito web: epicgames.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Epic Games Store Web. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.