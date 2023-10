Il PlayStation Store (abbreviato anche come PS Store) è un negozio multimediale digitale disponibile per gli utenti delle console di gioco Sony PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5 e PlayStation Vita tramite PlayStation Network. La PlayStation Portable era precedentemente supportata dal 2008 al 2016. Il negozio offre una gamma di contenuti scaricabili sia per l'acquisto che disponibili gratuitamente. I contenuti disponibili includono giochi completi, contenuti aggiuntivi, demo giocabili, temi e trailer di giochi/film.

Sito web: store.playstation.com

