Facebook Messenger (comunemente noto come Messenger) è un'app e una piattaforma di messaggistica americana sviluppata da Facebook, Inc. Originariamente sviluppata come Facebook Chat nel 2008, la società ha rinnovato il suo servizio di messaggistica nel 2010 e successivamente ha rilasciato app iOS e Android autonome nell'agosto 2011 e Hardware del portale Facebook autonomo per chiamate basate su Messenger nel quarto trimestre del 2018. Successivamente, Facebook ha lanciato un'interfaccia del sito Web dedicata (Messenger.com) e ha separato la funzionalità di messaggistica dall'app Facebook principale, consentendo agli utenti di utilizzare l'interfaccia Web o scaricarne una delle app autonome. Nell'aprile 2020, Facebook ha rilasciato ufficialmente Messenger per desktop, supportato su Windows 10 e macOS e distribuito rispettivamente su Microsoft Store e App Store. Gli utenti possono inviare messaggi e scambiare foto, video, adesivi, audio e file, nonché reagire ai messaggi di altri utenti e interagire con i bot. Il servizio supporta anche chiamate vocali e videochiamate. Le app autonome supportano l'utilizzo di più account, conversazioni con crittografia end-to-end opzionale e giochi.

Sito web: messenger.com

