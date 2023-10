Microsoft Planner è un'applicazione di pianificazione disponibile sulla piattaforma Microsoft Office 365. L'applicazione è disponibile per gli abbonati premium, aziendali ed educativi a Office 365. Il 6 giugno 2016 Microsoft ha reso l'applicazione disponibile per la versione generale e l'ha distribuita nelle prime settimane ai piani di abbonamento idonei. Planner consente a utenti e team di creare pianifica, riunisci e assegna attività, condividi file, comunica e collabora con altri utenti e ricevi aggiornamenti sui progressi tramite vari mezzi sulla piattaforma Office 365. Ogni nuovo piano creato in Planner crea automaticamente un nuovo gruppo Office 365.

Sito web: tasks.office.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Microsoft Planner. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.