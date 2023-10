Outlook Calendar Business

Pianifica e condividi gli orari delle riunioni e degli eventi e ricevi automaticamente promemoria. Calendario di Microsoft Outlook per abbonati a Microsoft 365 (Office 365). Outlook sul Web (precedentemente noto come Exchange Web Connect, Outlook Web Access e Outlook Web App) è un'app Web per la gestione delle informazioni personali di Microsoft. Include un client di posta elettronica basato sul Web, uno strumento di calendario, un gestore dei contatti e un task manager. Include anche l'integrazione di componenti aggiuntivi, Skype sul Web, avvisi e temi unificati che si estendono su tutte le app Web. Outlook sul Web è disponibile per gli abbonati a Office 365 ed Exchange Online ed è incluso con Exchange Server locale, per consentire agli utenti di connettersi ai propri account di posta elettronica tramite un browser Web, senza richiedere l'installazione di Microsoft Outlook o altri client di posta elettronica .

