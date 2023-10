Yammer ((ascolta)) è un servizio di social networking aziendale freemium utilizzato per la comunicazione privata all'interno delle organizzazioni. L'accesso a una rete Yammer è determinato dal dominio Internet di un utente in modo che solo gli individui con indirizzi e-mail approvati possano unirsi alle rispettive reti. Il servizio è iniziato come sistema di comunicazione interno per il sito Web di genealogia Geni.com ed è stato lanciato come prodotto indipendente nel 2008. Microsoft ha successivamente acquisito Yammer nel 2012 per 1,2 miliardi di dollari. Attualmente Yammer è incluso in tutti i piani aziendali di Office 365 e Microsoft 365.

Sito web: yammer.com

