Mailchimp è una piattaforma americana di automazione del marketing e un servizio di email marketing. La piattaforma è il nome commerciale del suo operatore, Rocket Science Group, una società americana fondata nel 2001 da Ben Chestnut e Mark Armstrong, a cui si è unito Dan Kurzius in un secondo momento. "Mailchimp, che prende il nome dal personaggio delle cartoline elettroniche più popolari, è stato lanciato nel 2001 ed è rimasto un progetto parallelo per diversi anni, guadagnando qualche migliaio di dollari al mese." Mailchimp è iniziato come servizio a pagamento e ha aggiunto un'opzione freemium nel 2009. Nel giro di un anno, la sua base utenti è cresciuta da 85.000 a 450.000. A giugno 2014 inviava oltre 10 miliardi di e-mail al mese per conto dei suoi utenti. Nel 2017 l’azienda guadagnava 14.000 nuovi clienti ogni giorno. La società è rimasta di proprietà dei suoi cofondatori e non ha accettato fondi di venture capital. Nel 2016, Mailchimp si è classificata al 7° posto nell'elenco Forbes Cloud 100. Nel febbraio 2017, la società è stata nominata una delle aziende più innovative del 2017 da Fast Company. Nell'agosto 2017, è stato riferito che Mailchimp avrebbe aperto uffici a Brooklyn e a Oakland, in California. Nel febbraio 2019, Mailchimp ha acquisito LemonStand, un concorrente più piccolo . Più tardi nel 2019 la società ha annunciato che il suo fatturato annuo avrebbe raggiunto i 700 milioni di dollari. Mailchimp ha successivamente annunciato i propri piani per passare dalla distribuzione della posta all'offerta di "una piattaforma di marketing completa rivolta alle organizzazioni più piccole". A tal fine, Mailchimp ha acquisito nel marzo 2020 la società di media e riviste con sede a Londra Courier, con l’obiettivo dichiarato di una crescita internazionale. La rivista ha un numero di lettori di 100.000 lettori in più di 26 paesi. A partire da maggio 2019, ai nuovi utenti verrà addebitato un costo per contatto anziché solo per i contatti iscritti, quindi i nuovi utenti pagheranno per i contatti non iscritti e per quelli che non hanno ancora confermato.

Sito web: mailchimp.com

