Asana è un'applicazione web e mobile progettata per aiutare i team a organizzare, monitorare e gestire il proprio lavoro. Forrester, Inc. riferisce che “Asana semplifica la gestione del lavoro in team”. È prodotto dall'omonima azienda. (Asana, Inc.) È stata fondata nel 2008 dal co-fondatore di Facebook Dustin Moskovitz e dall'ex Google, ex ingegnere di Facebook Justin Rosenstein, che hanno entrambi lavorato per migliorare la produttività dei dipendenti di Facebook. Il prodotto è stato lanciato commercialmente nell'aprile 2012. Nel dicembre 2018 la società era valutata 1,5 miliardi di dollari.

Sito web: asana.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Asana. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.