Smartsheet è un'offerta SaaS (Software as a Service) per la collaborazione e la gestione del lavoro, sviluppata e commercializzata da Smartsheet Inc. Viene utilizzata per assegnare attività, tenere traccia dell'avanzamento del progetto, gestire calendari, condividere documenti e gestire altro lavoro, utilizzando un utente tabulare interfaccia.

Sito web: smartsheet.com

