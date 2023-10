NIKE, Inc. () è una multinazionale americana impegnata nella progettazione, sviluppo, produzione, commercializzazione e vendita a livello mondiale di calzature, abbigliamento, attrezzature, accessori e servizi. La società ha sede vicino a Beaverton, Oregon, nell'area metropolitana di Portland. È il più grande fornitore al mondo di scarpe e abbigliamento sportivo e un importante produttore di attrezzature sportive, con un fatturato superiore a 37,4 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2020 (terminato il 31 maggio 2020). Nel 2020 impiegava più di 75.400 persone in tutto il mondo. Nel 2020 il solo marchio è stato valutato oltre 32 miliardi di dollari, rendendolo il marchio di maggior valore tra le aziende sportive. Precedentemente, nel 2017, il marchio Nike era valutato 29,6 miliardi di dollari. Nike si è classificata al numero 89 nella lista Fortune 500 del 2018 delle più grandi società degli Stati Uniti in termini di fatturato totale. La società è stata fondata il 25 gennaio 1964, come Blue Ribbon Sports, da Bill Bowerman e Phil Knight, e divenne ufficialmente Nike, Inc. il 30 maggio 1971. L'azienda prende il nome da Nike, la dea greca della vittoria. Nike commercializza i suoi prodotti con il proprio marchio, così come con Nike Golf, Nike Pro, Nike+, Air Jordan, Nike Blazers, Air Force 1, Nike Dunk, Air Max, Foamposite, Nike Skateboarding, Nike CR7 e filiali tra cui Brand Jordan, e Converse. Nike possedeva anche Bauer Hockey (in seguito ribattezzata Nike Bauer) dal 1995 al 2008 e in precedenza possedeva Cole Haan, Umbro e Hurley International. Oltre a produrre abbigliamento e attrezzature sportive, l'azienda gestisce negozi al dettaglio con il nome Niketown. Nike sponsorizza molti atleti e squadre sportive di alto profilo in tutto il mondo, con i marchi altamente riconosciuti "Just Do It" e il logo Swoosh.

Sito web: nike.com

