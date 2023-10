Groupon è un mercato di e-commerce globale americano che collega gli abbonati con i commercianti locali offrendo attività, viaggi, beni e servizi in 15 paesi. Con sede a Chicago, Groupon è stato lanciato lì nel novembre 2008, per poi essere lanciato subito dopo a Boston, New York e Toronto. Nell'ottobre 2010 Groupon era disponibile in 150 città del Nord America e 100 città in Europa, Asia e Sud America e contava 35 milioni di utenti registrati. Alla fine di marzo 2015, Groupon serviva più di 500 città in tutto il mondo, quasi 48,1 milioni di clienti attivi e presentava più di 425.000 offerte attive a livello globale in 48 paesi. L'idea di Groupon è stata creata dall'ex CEO e nativo di Pittsburgh Andrew Mason. L'idea ha attirato l'attenzione del suo ex datore di lavoro, Eric Lefkofsky, che ha fornito 1 milione di dollari in denaro iniziale per sviluppare l'idea. Nell'aprile 2010, la società era valutata 1,35 miliardi di dollari. Secondo un rapporto del dicembre 2010 condotto dall'associazione di marketing di Groupon e riportato sulla rivista Forbes e sul Wall Street Journal, Groupon "prevede che la società sia sulla buona strada per realizzare vendite per 1 miliardo di dollari più velocemente di qualsiasi altra attività di sempre". Con il rilascio degli utili in qualità di società per azioni, Groupon ha riportato una perdita nel quarto trimestre 2011 di 9,8 milioni di dollari su base rettificata, deludendo gli investitori. Ulteriori preoccupazioni degli investitori sono sorte dopo che la società ha rideterminato i ricavi del 2011 al ribasso nel marzo 2012.

