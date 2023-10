Overstock.com, Inc. è un rivenditore Internet americano con sede a Midvale, Utah, vicino a Salt Lake City. Nel 1997, Robert Brazell ha fondato D2: Discounts Direct. Due anni dopo, fu venduto a Patrick M. Byrne che lo ribattezzò Overstock.com. Inizialmente la società vendeva esclusivamente eccedenze e restituiva merce su un mercato di e-commerce online, liquidando le scorte di almeno 18 società dot-com fallite a prezzi inferiori a quelli all'ingrosso. L'azienda continua a vendere decorazioni per la casa, mobili, biancheria da letto e molti altri beni che costituiscono merce di liquidazione; tuttavia, vende anche nuova merce. Nel maggio 2002, Overstock ha effettuato una IPO al prezzo per azione di $ 13; inoltre, dopo aver raggiunto una crescita e profitti significativi in ​​alcuni primi trimestri, la società ha ottenuto un profitto di 7,7 milioni di dollari nel 2009 e ha registrato il suo primo anno da un miliardo di dollari nel 2010. L'azienda ha iniziato il rebranding all'inizio del 2011, come "O.co", per semplificare e unificare le sue operazioni internazionali, ma ha interrotto questo sforzo pochi mesi dopo, citando la confusione dei consumatori sul nuovo nome.

Sito web: overstock.com

