Starbucks Corporation è una catena multinazionale americana di caffetterie e riserve di torrefazione con sede a Seattle, Washington. Essendo la più grande catena di caffetterie al mondo, Starbucks è considerata la principale rappresentazione della seconda ondata di cultura del caffè negli Stati Uniti. All'inizio del 2020, l'azienda gestisce oltre 30.000 sedi in tutto il mondo in più di 70 paesi. I punti vendita Starbucks servono bevande calde e fredde, caffè in grani interi, caffè istantaneo micromacinato noto come VIA, caffè espresso, caffè latte, tè interi e sfusi, compresi i prodotti a base di tè Teavana, succhi Evolution Fresh, bevande Frappuccino, pasticcini La Boulange e snack compresi articoli come patatine e cracker; alcune offerte (incluso il lancio annuale autunnale del Pumpkin Spice Latte) sono stagionali o specifiche per la località del negozio. Con sede nello Starbucks Center, l'azienda è stata fondata nel 1971 da Jerry Baldwin, Zev Siegl e Gordon Bowker al Pike Place Market di Seattle. All'inizio degli anni '80 vendettero l'azienda a Howard Schultz che, dopo un viaggio d'affari a Milano, in Italia, decise di trasformare il negozio di chicchi di caffè in un coffeeshop che serviva bevande a base di espresso. Il primo incarico di Schultz come amministratore delegato, dal 1986 al 2000, ha portato a un'espansione aggressiva del franchise, prima a Seattle, poi in tutta la costa occidentale degli Stati Uniti. Nonostante una crisi economica iniziale con la sua espansione nel Midwest e nella Columbia Britannica, l’azienda conobbe una prosperità rivitalizzata con il suo ingresso in California all’inizio degli anni ’90 attraverso una serie di guerre del caffè altamente pubblicizzate. A Schultz successe Orin Smith che gestì l'azienda per cinque anni, posizionando Starbucks come un grande attore nel commercio equo e solidale del caffè e aumentando le vendite a 5 miliardi di dollari. Jim Donald è stato amministratore delegato dal 2005 al 2008, orchestrando un’espansione degli utili su larga scala. Schultz è tornato come amministratore delegato nel bel mezzo della crisi finanziaria del 2008 e ha trascorso il decennio successivo ad aumentare la propria quota di mercato, espandere la propria offerta e riorientarsi attorno alla responsabilità sociale delle imprese. Kevin Johnson è subentrato a Schultz nel 2017 e continua a ricoprire il ruolo di amministratore delegato dell'azienda. Molti negozi vendono prodotti alimentari preconfezionati, pasticcini, panini caldi e freddi e bicchieri, inclusi tazze e bicchieri. Ci sono anche diversi luoghi selezionati per "Serate Starbucks" che offrono birra, vino e stuzzichini. Il caffè, i gelati e le bevande fredde in bottiglia a marchio Starbucks vengono venduti anche nei negozi di alimentari negli Stati Uniti e in altri paesi. Nel 2010, la società ha avviato il programma Starbucks Reserve per caffè monorigine e caffetterie di fascia alta. Si prevedeva di aprire 1.000 caffetterie Reserve entro la fine del 2017. Starbucks gestisce sei torrefazioni con sale di degustazione e 43 bar come parte del programma. L'ultima torrefazione è stata aperta sul Magnificent Mile di Chicago nel novembre 2019 ed è lo Starbucks più grande del mondo. L'azienda ha ricevuto critiche significative e sostenute sulle sue pratiche commerciali, sugli affari aziendali e sul ruolo nella società. Al contrario, il suo franchising ha ottenuto una notevole fedeltà al marchio, quote di mercato e valore aziendale.

Sito web: starbucks.com

