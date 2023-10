Pizza Hut è una catena di ristoranti americana e franchising internazionale fondata nel 1958 a Wichita, Kansas, da Dan e Frank Carney. L'azienda è nota per il suo menu di cucina italoamericana, che include pizza e pasta, oltre a contorni e dessert. Pizza Hut conta 18.703 ristoranti in tutto il mondo al 31 dicembre 2019, rendendola la catena di pizzerie più grande al mondo in termini di sedi. È una filiale di Yum! Brands, Inc., una delle più grandi aziende di ristorazione al mondo.

Sito web: pizzahut.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Pizza Hut. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.