The Gap, Inc., comunemente noto come Gap Inc. o Gap, è un rivenditore americano di abbigliamento e accessori a livello mondiale. Gap è stata fondata nel 1969 da Donald Fisher e Doris F. Fisher e ha sede a San Francisco, California.

Sito web: gap.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a GAP. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.