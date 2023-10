Levi Strauss & Co. è un'azienda di abbigliamento americana conosciuta in tutto il mondo per il marchio di jeans denim Levi's. Fu fondata nel maggio 1853 quando l'immigrato ebreo tedesco Levi Strauss si trasferì da Buttenheim, in Baviera, a San Francisco, in California, per aprire una filiale sulla costa occidentale dell'attività di merci secche dei suoi fratelli a New York. Sebbene la società sia registrata nel Delaware, la sede centrale della società si trova in Levi's Plaza a San Francisco.

