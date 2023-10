Publix Super Markets, Inc., comunemente nota come Publix, è una catena di supermercati americana di proprietà dei dipendenti con sede a Lakeland, in Florida. Fondata nel 1930 da George W. Jenkins, Publix è una società privata interamente di proprietà di dipendenti attuali e passati e di membri della famiglia Jenkins.

Sito web: publix.com

