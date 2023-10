Ulta Beauty, Inc., precedentemente nota come Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance Inc. e prima del 2000 come Ulta3, è una catena americana di negozi di bellezza con sede a Bolingbrook, Illinois. Ulta Beauty vende cosmetici, fragranze, prodotti per unghie, prodotti per il bagno e per il corpo, strumenti di bellezza e prodotti per la cura dei capelli.

Sito web: ulta.com

