RetailMeNot, Inc. (precedentemente Whaleshark Media) è una multinazionale americana con sede ad Austin, che mantiene una raccolta di siti web di coupon. L'azienda è stata fondata da Cotter Cunningham. La società possiede RetailMeNot.com e VoucherCodes.co.uk e acquisisce siti di coupon e software di terze parti. RetailMeNot è stato istituito per aggregare offerte di coupon e renderle disponibili ai consumatori. Distribuisce coupon in categorie di vendita al dettaglio tra cui accessori, automobili, prodotti per bambini, prodotti di bellezza, abbigliamento, elettronica, mobili, salute, casa e giardino, gioielli, animali domestici, fotografia, giocattoli e viaggi.

Sito web: retailmenot.com

