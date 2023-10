Wayfair Inc. è una società di e-commerce americana che vende mobili e articoli per la casa. Precedentemente nota come CSN Stores, l'azienda è stata fondata nel 2002. La loro piattaforma digitale offre 14 milioni di articoli da oltre 11.000 fornitori globali. La società online ha sede a Boston, Massachusetts, Wayfair ha uffici e magazzini negli Stati Uniti, nonché in Canada, Germania, Irlanda e Regno Unito. Wayfair gestisce cinque siti Web di vendita al dettaglio con marchio: il sito principale Wayfair, Joss & Main, AllModern, Birch Lane e Perigold.

Sito web: wayfair.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Wayfair. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.