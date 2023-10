Stripe è una società americana di servizi finanziari e software as a service (SaaS) con sede a San Francisco, California, Stati Uniti. L'azienda offre principalmente software per l'elaborazione dei pagamenti e interfacce di programmazione delle applicazioni (API) per siti Web di e-commerce e applicazioni mobili.

Sito web: stripe.com

