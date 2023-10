McDonald's Corporation è un'azienda americana di fast food, fondata nel 1940 come ristorante gestito da Richard e Maurice McDonald, a San Bernardino, California, Stati Uniti. Ribattezzarono la loro attività come chiosco di hamburger e in seguito trasformarono l'azienda in un franchising, con il logo Golden Arches introdotto nel 1953 in una sede a Phoenix, in Arizona. Nel 1955, Ray Kroc, un uomo d'affari, entrò nell'azienda come agente in franchising e procedette all'acquisto della catena dai fratelli McDonald. McDonald's aveva la sua sede originaria a Oak Brook, Illinois, ma ha trasferito la sua sede globale a Chicago nel giugno 2018. McDonald's è la più grande catena di ristoranti al mondo in termini di fatturato, e nel 2018 serve oltre 69 milioni di clienti al giorno in oltre 100 paesi in 37.855 punti vendita. McDonald's è meglio conosciuto per i suoi hamburger, cheeseburger e patatine fritte, presentano prodotti a base di pollo, prodotti per la colazione, bevande analcoliche, frappè, piadine e dessert. In risposta al cambiamento dei gusti dei consumatori e alla reazione negativa dovuta alla malsana dei loro alimenti, l'azienda ha aggiunto al suo menu insalate, pesce, frullati e frutta. I ricavi della McDonald's Corporation provengono dall'affitto, dalle royalties e dalle commissioni pagate dagli affiliati, nonché dalle vendite nei ristoranti gestiti dall'azienda. Secondo due rapporti pubblicati nel 2018, McDonald's è il secondo datore di lavoro privato al mondo con 1,7 milioni di dipendenti (dietro Walmart con 2,3 milioni di dipendenti).

Sito web: mcdonalds.com

