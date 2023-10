Alipay (cinese: 支付宝) è una piattaforma di pagamento mobile e online di terze parti, fondata a Hangzhou, in Cina, nel febbraio 2004 dal Gruppo Alibaba e dal suo fondatore Jack Ma. Nel 2015, Alipay ha trasferito la sua sede a Pudong, Shanghai, anche se la sua società madre Ant Financial rimane con sede a Hangzhou. Alipay ha superato PayPal come la più grande piattaforma di pagamento mobile al mondo nel 2013. Al 31 marzo 2018, il numero di utenti Alipay ha raggiunto 870 milioni . È l'organizzazione di servizi di pagamento mobile numero uno al mondo e la seconda più grande organizzazione di servizi di pagamento al mondo. Secondo le statistiche del quarto trimestre del 2018, Alipay detiene una quota del 55,32% del mercato dei pagamenti di terze parti nella Cina continentale e continua a crescere.

Sito web: alipay.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Alipay. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.