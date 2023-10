Tmall.com (cinese: 天猫; pinyin: Tiānmāo), precedentemente Taobao Mall, è un sito Web in lingua cinese per la vendita al dettaglio online business-to-consumer (B2C), scorporato da Taobao, gestito in Cina da Alibaba Group. Si tratta di una piattaforma per le imprese locali cinesi e internazionali per vendere prodotti di marca ai consumatori della Cina continentale, Hong Kong, Macao e Taiwan. Ha oltre 500 milioni di utenti attivi mensili, a febbraio 2018. È il terzo sito Web più visitato al mondo secondo Alexa.

Sito web: tmall.com

