AliExpress è un servizio di vendita al dettaglio online con sede in Cina di proprietà del gruppo Alibaba. Lanciato nel 2010, è composto da piccole imprese in Cina e in altre località, come Singapore, che offrono prodotti ad acquirenti online internazionali. È il sito di e-commerce più visitato in Russia ed è stato il decimo sito più popolare in Brasile. Facilita le piccole imprese a vendere a clienti in tutto il mondo. AliExpress ha fatto un paragone con eBay, poiché i venditori sono indipendenti e utilizzano la piattaforma per offrire prodotti agli acquirenti. AliExpress è iniziato come portale di acquisto e vendita business-to-business. Da allora si è esteso anche al business-to-consumer, al consumer-to-consumer, al cloud computing e ai servizi di pagamento. AliExpress è attualmente disponibile nelle lingue inglese, spagnolo, olandese, francese, italiano, tedesco, polacco, portoghese, bahasa e russo. Ai clienti al di fuori dei confini nazionali per queste lingue viene automaticamente offerta la versione inglese del servizio. AliExpress è spesso utilizzato dai negozi di e-commerce che utilizzano un modello di business dropship. I venditori su AliExpress possono essere aziende o privati. AliExpress è diverso da Amazon perché funge solo da piattaforma di e-commerce e non vende prodotti direttamente ai consumatori. Collega direttamente le aziende cinesi con gli acquirenti. AliExpress differisce da Taobao, filiale di Alibaba, in quanto AliExpress si rivolge principalmente agli acquirenti internazionali. AliExpress non consente ai clienti nella Cina continentale di acquistare dalla piattaforma, sebbene la maggior parte dei rivenditori siano essi stessi cinesi. Il sito Web offre un popolare programma di marketing di affiliazione in cui i partner vengono ricompensati per aver inviato visitatori al sito con una commissione sulle vendite.

Sito web: aliexpress.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a AliExpress. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.