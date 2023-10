eBay Inc. (EE-bay) (stilizzato in minuscolo) è una multinazionale americana di e-commerce con sede a San Jose, in California, che facilita le vendite consumer-to-consumer e business-to-consumer attraverso il suo sito web. eBay è stata fondata da Pierre Omidyar nel 1995 ed è diventata una notevole storia di successo della bolla delle dot-com. eBay è un'azienda multimiliardaria con operazioni in circa 32 paesi, a partire dal 2019. La società gestisce il sito Web eBay, un sito Web di aste e acquisti online in cui persone e aziende acquistano e vendono un'ampia varietà di beni e servizi in tutto il mondo. L'utilizzo del sito Web è gratuito per gli acquirenti, ma ai venditori vengono addebitate commissioni per l'inserimento di articoli in elenco dopo un numero limitato di inserzioni gratuite e di nuovo quando tali articoli vengono venduti. Oltre alle vendite originali in stile asta di eBay, il sito Web si è evoluto e ampliato per includono: acquisto istantaneo "Compralo subito"; acquisti tramite codice prodotto universale, ISBN o altro tipo di numero SKU (tramite Half.com, che è stato chiuso nel 2017); annunci economici online (tramite Kijiji o Annunci eBay); scambio di biglietti per eventi online (tramite StubHub); e altri servizi. eBay in precedenza offriva trasferimenti di denaro online come parte dei suoi servizi (tramite PayPal, che era una consociata interamente controllata da eBay dal 2002 al 2015).

Sito web: ebay.com

