Taobao (cinese: 淘宝网) è un sito di shopping online cinese, con sede a Hangzhou e di proprietà di Alibaba. È il sito di e-commerce più grande del mondo e il settimo sito più visitato secondo Alexa. Taobao.com è stato registrato il 21-04-2003 presso il registrar di domini Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. Il sito web è stato fondato dal gruppo Alibaba nel 2003. Taobao Marketplace facilita la vendita al dettaglio consumer-to-consumer (C2C) fornendo una piattaforma per le piccole imprese e i singoli imprenditori per aprire negozi online che si rivolgono principalmente ai consumatori nelle regioni di lingua cinese (Cina continentale, Hong Kong, Macao e Taiwan) e all'estero, pagabili tramite conti di cellulare online. I suoi negozi offrono solitamente un servizio di consegna espressa alla propria clientela. Con oltre 1 miliardo di elenchi di prodotti nel 2016, il volume combinato delle transazioni di Taobao Marketplace e Tmall.com ha raggiunto i 3 trilioni di yuan nel 2017, più di quello di tutti i siti di e-commerce statunitensi messi insieme. L'Economist lo definisce "il più grande mercato online del Paese". I venditori possono pubblicare beni in vendita tramite un prezzo fisso o tramite asta. Le aste rappresentano una piccola percentuale delle transazioni. La maggior parte dei prodotti sono merce nuova venduta a prezzo fisso. Gli acquirenti possono valutare il background del venditore in base alle informazioni disponibili sul sito, comprese valutazioni, commenti e reclami.

Sito web: taobao.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Taobao. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.