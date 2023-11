JD.COM: un centro commerciale online completo e professionale, che ti offre opzioni di acquisto autentiche a basso prezzo e un'esperienza di servizio conveniente e di alta qualità. I prodotti provengono da centinaia di migliaia di commercianti di marca in tutto il mondo, inclusi elettrodomestici, telefoni cellulari, computer, abbigliamento, arredamento per la casa, madre e bambino, bellezza, cura personale, cibo, cibi freschi e altre ricche categorie per soddisfare varie esigenze di acquisto. JD.com, Inc., conosciuta anche come Jingdong e precedentemente chiamata 360buy, è una società cinese di e-commerce con sede a Pechino. È uno dei due maggiori rivenditori online B2C in Cina per volume di transazioni e ricavi, membro della classifica Fortune Global 500 e uno dei principali concorrenti di Tmall gestito da Alibaba.

Sito web: jd.com

