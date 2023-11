Vuoi esercitarti o imparare il pianoforte ma non riesci a trovare lo spartito? Non riesci a trovare un compagno? Vuoi vedere cosa è popolare al giorno d'oggi? Vieni a dare un'occhiata. Si tratta di un libro di spartiti musicali appositamente progettato per telefoni cellulari e tablet per soddisfare le esigenze di persone diverse in tutte le fasi, dai principianti alla semplice notazione musicale, all'apprendimento progressivo e alla pratica del suonare gli accordi e del canto. La libreria di tablature musicali più intelligente e completa, attualmente supporta tablature per chitarra e tablature per ukulele. Milioni di connessioni alla community, caricamento e condivisione di spartiti musicali di alta qualità e ricerca di pacchetti di spartiti musicali.

Sito web: yoopu.me

