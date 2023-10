ReadPaper è una piattaforma professionale di lettura di documenti e una comunità di scambio accademico lanciata dal Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Digital Economy Research Institute. Contiene quasi 200 milioni di documenti, quasi 270 milioni di autori di documenti di ricerca scientifica e quasi 30.000 università e ricercatori. istituzioni, tra cui natura, scienza, cellula, pnas, pubmed, arxiv, acl, cvpr e altre conferenze di riviste ben note, che coprono tutte le discipline conosciute come matematica, fisica, chimica, materiali, finanza, informatica, psicologia, biomedicina, ecc. ., creando una comunità di discussione accademica professionale. Il lavoro di ricerca scientifica non può essere separato dall'aiuto degli articoli. Come comprendere gli articoli e leggerli bene è di per sé una grande proposta. La nostra missione è: "Che non ci siano articoli difficili da leggere nel mondo".

Sito web: readpaper.com

