CSDN è una piattaforma cinese di scambio di tecnologie IT famosa in tutto il mondo. Fondata nel 1999, include blog originali, domande e risposte di qualità, formazione professionale, forum tecnici, download di risorse e altri servizi di prodotto, fornendo a una comunità di sviluppo di tecnologie IT professionali soluzioni originali e di alta qualità. e contenuto completo. La "Chinese Software Developer Network" o "China Software Developer Network", gestita da Bailian Midami Digital Technology Co., Ltd., è una delle più grandi reti di sviluppatori software in Cina. CSDN fornisce forum Web, hosting di blog, notizie IT, e altri servizi.

Sito web: csdn.net

