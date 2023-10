Baidu Mobile Cloud Testing Center, denominato MTC (Mobile Testing Center), è la piattaforma di servizi di test one-stop leader del settore per applicazioni mobili. Fornisce servizi di test che coprono l'intero ciclo di vita del prodotto per aziende e sviluppatori, inclusi test di compatibilità, test funzionali testing, servizi di test di base come il debug remoto di macchine reali, test di sicurezza e test su vasta scala dell'esperienza utente risolvono i problemi di costi, tecnologia ed efficienza affrontati dalle aziende durante i test delle applicazioni mobili. Baidu Mobile Cloud Testing Center (MTC) è una piattaforma di servizi di test one-stop leader del settore per applicazioni mobili, che fornisce servizi di test che coprono l'intero ciclo di vita dei prodotti per aziende e sviluppatori, inclusi test di compatibilità, test funzionali, servizi di test core come il debug remoto dei dispositivi reali, i test di sicurezza e i test massicci dell'esperienza utente possono risolvere i problemi di costi, tecnici ed efficienza affrontati dalle aziende nel processo di test delle applicazioni mobili.

Sito web: mtc.baidu.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a 百度移动云测试中心. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.