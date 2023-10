Baidu Aifanfan applica le potenti funzionalità di intelligenza artificiale di Baidu per aiutare le aziende a realizzare digitalizzazione, automazione e intelligenza del marketing. Fornisce alle aziende soluzioni intelligenti complete per attirare, raccogliere e gestire i clienti e aiuta le aziende a diventare professionali e intelligenti nel loro marketing. Baidu Aifanfan utilizza le potenti funzionalità di intelligenza artificiale di Baidu per aiutare le aziende a realizzare la digitalizzazione, l'automazione e l'intelligence del marketing e fornisce alle aziende soluzioni intelligenti complete per l'espansione, la raccolta e la gestione dei clienti, aiutando il marketing aziendale a diventare professionale e intelligente.

Sito web: aifanfan.baidu.com

