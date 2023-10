Baidu Knows è la piattaforma cinese interattiva di domande e risposte leader a livello mondiale, che risponde ogni giorno alle domande di centinaia di milioni di netizen. Baidu sa che utilizza la tecnologia AI per ottenere un recupero intelligente e raccomandazioni intelligenti, in modo che ogni tua domanda possa ricevere una risposta rapida ed efficace. Baidu Knows (Baidu Knows) fornisce agli utenti una comunità ricercabile basata su query per condividere conoscenze ed esperienze. Attraverso Baidu Knows, i membri registrati di Baidu Knows possono pubblicare domande specifiche a cui altri membri possono rispondere e anche rispondere alle domande di altri membri.

Sito web: zhidao.baidu.com

