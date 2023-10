Baidu News: rendi preziosa ogni lettura! Baidu si dedica alla creazione di un client di notizie incentrato sui contenuti delle notizie, in modo che contenuti di notizie più professionali e di alta qualità possano essere distribuiti a ciascun utente in modo personalizzato per soddisfare le esigenze degli utenti di notizie a cui tengono e a cui sono interessati. Baidu News fornisce collegamenti a una selezione di notizie locali, nazionali e internazionali e presenta notizie in un formato ricercabile, entro pochi minuti dalla loro pubblicazione sul Web. Baidu News utilizza un processo automatizzato per visualizzare collegamenti a titoli correlati, che consente alle persone di "Vedo molti punti di vista diversi sulla stessa storia. Fonti del governo cinese e dell'industria cinese hanno affermato che Baidu ha ricevuto una licenza da Pechino, che consente al motore di ricerca di diventare un sito web di notizie a tutti gli effetti. Pertanto Baidu è in grado di fornire i propri rapporti, oltre a mostrare determinati risultati come motore di ricerca e Baidu è il primo motore di ricerca cinese a ricevere tale licenza.

