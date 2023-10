LOFTER, una comunità pan-interest di proprietà di NetEase, è affettuosamente chiamata "Old Ford" da molti amici. Old Ford ha molteplici aree di interesse come giochi, 2D, fotografia, film e televisione, intrattenimento, pittura, viaggi, design, letteratura, moda e vita. Ha 80 milioni di tag di interesse e 12,8 milioni di creatori, fornendoti contenuti ricchi e interessanti. contenuti di interesse diversificato. . Spero che ogni utente possa trovare contenuti interessanti in LOFTER, scoprire la propria passione e brillare con le cose che ama.

Sito web: lofter.com

