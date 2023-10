Qzone è un social network con centinaia di milioni di utenti. È la casa online per gli utenti QQ e una delle piattaforme principali del gruppo Tencent. Puoi giocare, vestirti, caricare foto, scrivere storie e scrivere diari. I Nobili Diamante Giallo possono anche cambiarsi i vestiti gratuitamente e avere molti privilegi. QQ Space è inoltre impegnato a costruire la piattaforma aperta di Tencent e a collaborare con sviluppatori e imprenditori di terze parti per fornire servizi sociali eccellenti e personalizzati per centinaia di milioni di netizen cinesi.

Sito web: qzone.qq.com

