YoudaoDict

NetEase Youdao è la principale società cinese di apprendimento intelligente, impegnata a fornire prodotti e servizi di apprendimento orientati al 100% all'utente. Fondata nel 2006, Youdao ha creato una serie di popolari strumenti di apprendimento basati sul passaparola apprezzati dagli utenti, come: NetEase Youdao Dictionary, Youdao Premium Courses, Youdao Translator, Youdao Cloud Notes, ecc. Nel 2014, NetEase Youdao ha annunciato il suo ingresso ufficiale nel settore dell'istruzione su Internet. Nell'aprile 2018, NetEase Youdao ha completato il suo primo finanziamento strategico, con una valutazione post-investimento di 1,12 miliardi di dollari, rendendolo uno degli unicorni. Nell'ottobre 2019, NetEase Youdao si è quotata con successo alla Borsa di New York con il codice azionario "DAO", diventando la prima società quotata in modo indipendente del Gruppo NetEase.

Sito web: cidian.youdao.com

