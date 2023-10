Il sito web cinese del New York Times (cn.NYTimes.com) è il primo prodotto mediatico cinese della The New York Times Company, con l'obiettivo di fornire ai lettori rapporti di alto livello sull'attualità globale, sugli affari e sulla vita culturale. Il contenuto del sito web è appositamente studiato per i lettori cinesi, comprese le traduzioni cinesi dei resoconti inglesi del New York Times, nonché i contenuti originali scritti da scrittori cinesi appositamente per il sito web cinese.

Sito web: cn.nytimes.com

