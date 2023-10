Alibaba 1688 è una piattaforma professionale di acquisto all'ingrosso di e-commerce B2B, che raccoglie un gran numero di venditori Taobao, venditori di centri commerciali Tmall, venditori Weidian, venditori aziendali WeChat, utenti Qianniu, venditori Wangwang (Wangxin) e imprenditori offline per arricchirsi. venditori di Yiwu, scaricare l'APP Alibaba sul tuo cellulare può anche aiutare le microimprese e i micronegozi a identificare e selezionare beni, reclutare investitori e aderire, supportare il dropshipping, il commercio all'ingrosso di abbigliamento e altre attività. Gli utenti possono trovare sulla piattaforma fonti di merci in varie categorie (abbigliamento femminile alla moda, abbigliamento maschile, mamma e bambino, decorazioni per la casa e materiali da costruzione, giocattoli, articoli per la casa, necessità quotidiane, vendita all'ingrosso di custodie per cellulari, ecc.).

Sito web: 1688.com

