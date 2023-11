Pinduoduo, il pioniere del nuovo e-commerce, è la principale app per lo shopping mobile in Cina. Avviando l'ordinazione con amici, familiari, vicini, ecc., Pinduoduo apprende i consumatori attraverso l'ordinazione e utilizza algoritmi automatici per fornire consigli e abbinamenti accurati, consentendo agli utenti di acquistare cose migliori a prezzi più bassi e sperimentare di più. Conveniente e divertente.

Sito web: yangkeduo.com

