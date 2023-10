Baidu Tieba: la principale comunità cinese al mondo. La missione di Tieba è riunire persone che la pensano allo stesso modo. Che si tratti di un argomento popolare o di un argomento di nicchia, può raccogliere accuratamente un gran numero di netizen che la pensano allo stesso modo per mostrare il proprio stile, fare amicizia e costruire una piattaforma interattiva unica di "argomenti di interesse". Il catalogo Tieba copre tutti gli aspetti di giochi, regioni, letteratura, animazione, star dello spettacolo, vita, sport, computer e digitale, ecc. È la piattaforma di comunicazione cinese leader a livello mondiale e offre alle persone uno spazio online gratuito per esprimere e scambiare idee. , e riunisce persone che la pensano allo stesso modo. Baidu Tieba (cinese: baidu tieba; pinyin: băidù tiēbā; lett. 'Baidu Post Bar') è una delle piattaforme di comunicazione cinesi più utilizzate, ospitata dalla società cinese di servizi web Baidu. Baidu Tieba è stata fondata il 3 dicembre 2003. È una comunità online che integra fortemente il motore di ricerca di Baidu. Gli utenti possono cercare un forum di argomenti di interesse noto come "bar" che verrà poi creato se non esiste già. Baidu Tieba ha accumulato oltre 300 milioni di utenti attivi mensili entro il 2015. e il numero totale dei suoi utenti registrati ha raggiunto 1,5 miliardi. Al 6 giugno 2021, Baidu Tieba ha 23.254.173 comunità.

Sito web: tieba.baidu.com

