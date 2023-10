Lancio ufficiale di Baidu Smart Cloud. Non è necessaria alcuna codifica per creare rapidamente un sito otto in uno composto da "sito Web per PC, sito Web mobile, applet intelligente Baidu, applet WeChat, applet Alipay, account pubblico WeChat, account Baijia e account Weibo" . Lanciato ufficialmente da Baidu Smart Cloud, non è richiesto alcun codice per creare rapidamente un sito otto in uno composto da "sito Web per PC, sito Web mobile, applet intelligente Baidu, applet WeChat, applet Alipay, account ufficiale WeChat, account Baijia e account Weibo" .

Sito web: aipage.baidu.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a 百度智能门户AIPage. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.