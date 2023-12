Vudu è un negozio di video digitale americano e un servizio di streaming di proprietà di Fandango Media, una filiale di NBCUniversal. L'azienda offre noleggio transazionale di video on demand e acquisti digitali di film, nonché integrazione con servizi di armadietto digitale per lo streaming di copie digitali di film acquistati come home video al dettaglio. Il servizio inizialmente si concentrava su un lettore multimediale digitale noto come Vudu Box. Nel 2010, la società ha iniziato ad abbandonare la propria attività hardware e a concentrarsi sull'integrazione del proprio servizio e della piattaforma di app associata in dispositivi di terze parti come televisori e lettori Blu-ray Disc. Da allora l'azienda ha offerto i suoi servizi online, tramite app mobili e su dispositivi come lettori multimediali digitali e smart TV. Nel 2010, Vudu è stata venduta a Walmart. Nel 2020, Fandango Media ha acquisito Vudu per un importo non reso noto.

Sito web: vudu.com

